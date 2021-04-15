Браконьер пытался сбежать от инспекторов, отстреливаясь из ружья

Инспекторы во время рейда по пресечению браконьерства в Пушкинском районе заметили нарушителя. Мужчина открыл огонь и попытался сбежать, но был задержан.

Рейд проводили инспекторы Комитета по природопользованию совместно с сотрудниками Дирекции ООПТ Петербурга и казаками. Они услышали звук электронного манка и вышли на след охотника с ружьем, сидевшего в канаве.

Мужчина начал проявлять агрессию и направил на инспекторов ружье. Выкрикивая угрозы, он начал стрелять в воздух и попытался убежать, но был пойман экипажем ГИБДД, который находился на дороге.

При виде полиции браконьер бросил ружье и стал отрицать, что у него есть оружие. Теперь мужчине грозит наказание, возбуждено уголовное дело. Также против него открыли «административку» за нарушение правил охоты, сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе задержали мужчину, открывшего стрельбу из травмата.