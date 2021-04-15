Пенсионеры и главный бухгалтер: мошенники обчистили петербуржцев на 1,2 млн рублей

С 13 по 14 апреля жертвами телефонных мошенников в Северной столицы стали четыре человека. Все они пожилые люди, а трое — пенсионеры.

Около полуночи 13 апреля в полицию обратился 75-летний петербуржец, живущий на улице Хрустицкого в Кировском районе города. По его словам, 12 апреля с 11 до 12 часов на его мобильный поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Мужчина заявил, что средства пенсионера в опасности и предложил перевести их на другой счет. В результате доверчивый горожанин лишился 53 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла 14 апреля с жителем улицы Дыбенко в Невском районе Петербурга. 73-летний мужчина поверил «сотруднику финансового отдела» якобы «Сбербанка» и перевел мошенникам 168 500 рублей сбережений.

В тот же день около трех часов в отделение полиции Петроградского района обратилась 62-летняя женщина, главный бухгалтер, проживающая на Студенческой улице. Она рассказала, что 12 апреля с 15 до 16 часов ей несколько раз звонили женщина, представившаяся сотрудницей «Газпромбанка», и мужчина, якобы полицейский, — оба убеждали бухгалтера в необходимости перевести деньги со счета для обеспечения безопасности. В итоге аферистам удалось убедить петербурженку, и, воспользовавшись банкоматом, она перевела неизвестным сразу 744 тысяч рублей.

Последний, но не по сумме ущерба инцидент произошел в Новом Петергофе. Местный житель 83 лет перечислил на неизвестные ему мобильные телефоны 290 тысяч рублей. Традиционно, пенсионера заставили расстаться с деньгами, предложив «перестраховаться».

Правоохранители вычисляют владельцев всех телефонных номеров, по которым поступали звонки жертвам, возбуждены уголовные дела, но вероятность раскрытия преступлений и тем более возвращения средств, увы, крайне мала.