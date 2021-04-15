Депутат Максим Резник пробыл в здании СК примерно час

Депутат Максим Резник пробыл в здании СК примерно час
 9 марта полиция нашла наркотики в ходе антинаркотического рейда в квартире на набережной канала Грибоедова. Фото: assembly.spb.ru

Петербургский депутат Максим Резник проходит в статусе свидетеля по уголовному делу о сбыте наркотических средств. Сегодня он пришел на допрос в СК на Мойке и пробыл там около часа.

9 марта полиция нашла наркотики в ходе антинаркотического рейда в квартире на набережной канала Грибоедова. Она принадлежит родственнику депутата.

На улице его окружила толпа журналистов с видеокамерами и телефонами. Они задали Резнику 2 вопроса: как прошел допрос, и является ли он свидетелем по уголовному делу.

Резник сказал журналистке, что она мешает ему пройти, а также то, что он не хочет разговаривать. Резник шел с телефоном и смотрел в его экран.

Сам парламентарий застал полицию у дверей квартиры. Задерживать Резника не стали, из-за его депутатской неприкосновенности. В рамках уголовного дела у парламентария взяли образцы ДНК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургского депутата Резника допросили по делу о наркотиках.

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