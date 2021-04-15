Лидер рок-группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков объявил о выходе свежего альбома

Сергей Чирков родился в городе Новокуйбышевске, но детство и юность провёл в Десногорске. Фото: https://pixabay.com/

Сергей Чирков родился в городе Новокуйбышевске, но детство и юность провёл в Десногорске. Фото: https://pixabay.com/

Лидер рок-группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков поделился с поклонниками тем, что скоро выйдет новый альбом их группы. Об этом он сообщил на телеканале «Санкт-Петербург».

Исполнитель заметил, что пока еще получает замечания о том, что стоит добавить пару песен, чтобы вышел полноценный альбом. Потому как то состояние, в котором сейчас аудиоальбом на данный момент находится, не дотягивает до цельной пластинки.

Стоит отметить, что Чиграков признался, что несмотря ни на что, хочет выпустить новый альбом на виниле.

Напомним, что 16 апреля на сцене Большой концертный зал «Октябрьский» будет концерт группы «Чиж & Co». Мероприятие приурочено к 60-летию лидера коллектива.

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