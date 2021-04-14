В Петербурге на Английской набережной появится вторая концертная площадка «Мюзик-Холла»

Художественный руководитель Петербургского театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело объяснил, что не пройдет и двух лет, как на Английской набережной появится вторая концертная площадка «Мюзик-Холла». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Фабио Мастранджело, рассказал, что на данный момент прошел важный этап. Стало известно, что Главгосэкспертиза выступила «за» проектно-сметную документацию на реконструкцию здания театра «Мюзик-Холл». В связи с этим планируется отремонтировать концертную площадку.

Также Фабио Мастранджело добавил, что здание само по себе очень интересное, ведь это один из проектов архитектора Джакомо Кваренги.

По словам художественного руководителя Петербургского театра, акустика залов будто располагает к появлению еще одного концертного зала.

Отмечается, что в результате реконструкции будет восстановлен единственный в своем роде орган, который был сделан в 1870-х годах в английском городе Шеффилд.

Напомним, что пять лет назад здание бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа на Английской набережной было отдано Петербургскому государственному театру «Мюзик-Холл».

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