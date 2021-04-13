Нарушения на десятки миллионов рублей в Исаакии, Фонде капремонта и районных администрациях: громкие результаты проверок КСП в Петербурге

Контрольно-счетная палата Северной столицы по итогам проверки деятельности государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» и его учредителя, — комитета по культуре, — выявила больше 135 нарушений на 245,5 млн рублей.

В частности, аудиторы подтвердили информацию о том, что директор учреждения Юрий Мудров в течение нескольких лет фиктивно занимал должность главного специалиста в музее, выписывая себе премии и другие материальные бонусы.

В Исаакиевском соборе нарушались условия работы для сотрудников, с ошибками заключались трудовые договоры, правила бухгалтерского учета также не соблюдались. Кроме того, выявили завышение минимальной цены контракта на реставрацию Спаса на Крови — её увеличили почти на 26 млн рублей. А вот работы по нанесению сусального золота на три картины оценили в 7 млн рублей, но выполнили их спустя рукава. Все эти сведения передадут в соответствующие органы. О результатах проверки также доложили губернатору Александру Беглову.

Это не первый раз, когда Контрольно-счетная палата обнаруживает в деятельности государственных организаций нарушения, которые обходятся бюджету в миллионы и даже миллиарды рублей. Так, по итогам инспекции в петербургском Фонде капитального ремонта было зарегистрировано свыше сотни нарушений на общую сумму в 1,3 млрд рублей.

Администрация Фрунзенского района, работу которой изучали в ноябре 2020-го, за два года «накопила» 778 нарушений. Чаще всего они касались сфер управления государственной собственностью, формирования и исполнения бюджета и использования средств казны. К примеру, власти бесплатно сдавали в аренду 29 объектов — недополученная прибыль составила 113 млн рублей. В целом финансовый ущерб оценен в 306,2 млн рублей.

А муниципальный округ «Шушары» с 2017 по 2019 годы потратил 35 млн рублей на благоустройство территорий, находящихся в собственности не только Петербурга, но и физических и юридических лиц. Согласно закону, в таких случаях траты ложатся на плечи собственников. Общая сумма нецелевых расходов составила 45 млн рублей.

Едва ли не рекордсменом по числу нарушений и масштабам ущерба стала администрация Калининского района. По итогам работы за 2019 год сумма нецелевого расходования муниципальных властей составила 826 млн рублей. Напомним, что главой Калининского района с 2016 года является Василий Пониделко — к нему, как и к администрации у местных жителей и даже депутатов ЗакСа накопилось немало претензий.