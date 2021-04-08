Нарушения на 1,3 млрд рублей нашли в деятельности Фонда капремонта в Петербурге

Проверка показала, что ежегодно на счетах Фонда остаются неизрасходованные средства. Фото: Фонд капремонта

Проверка показала, что ежегодно на счетах Фонда остаются неизрасходованные средства. Фото: Фонд капремонта

Контрольно-счетная палата проверила деятельность Фонда капремонта в Петербурге и выявила более сотни нарушений на сумму 1,3 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе КСП, в 2018-2020 годах Фонд потратил 12,5 млрд рублей на проведение ремонтов. Более 9 млрд рублей из этой суммы были бюджетными, а остальные принадлежали собственникам помещений.

Проверка показала, что ежегодно на счетах Фонда остаются неизрасходованные средства. К примеру, на начало 2021 года на счетах было 5,2 млрд рублей взносов жителей города.

Как установила КСП, за указанные два года Фонд допустил 113 нарушений, общая сумма которых достигла 1,3 млрд рублей, при этом существенная часть нарушений допускалась в ходе исполнения бюджетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге главу Дома ветеранов обвиняют во взяточничестве.