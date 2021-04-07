В Петербурге главу Дома ветеранов обвиняют во взяточничестве

Глава Дома ветеранов Максим Щербаков арестован в Санкт-Петербурге. Его обвиняют во взяточничестве.

Щербакова задержали в марте по делу о получении взятки, сообщает «Фонтанка». Щербаков сейчас находится в СИЗО.

Формально он остается главой Дома ветеранов №1, вопрос с его увольнением решится в ближайшее время. Этот дом находится в Павловске и рассчитан на 365 человек.

Мужчина возглавляет Дом ветеранов вот уже 21 год. Он окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова. Депутат муниципального совета Павловска от «Единой России».