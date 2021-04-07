В Санкт-Петербурге и Ленобласти продажи премиальных автомобилей выросли на 5%

Специалисты Авито Авто, в начале этого года продажи машин премиум класса не старше 3 лет на вторичном авторынке в Северной столице и Ленобласти выросли на 5% по сравнению с этим же периодом 2020 года.

Средняя стоимость таких машин в регионе при этом увеличилась за год на почти на 32%. Рост средней цены по отношению к концу прошлого года составил почти 9%.

В исследовании рассматривались автомобили: Jaguar, Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, Lexus.

В Северной столице и Ленинобласти средняя стоимость подержанных автомобилей в начале года увеличилась 20%, а средняя цена автомобилей премиум в возрасте до 3 лет – почти на 32%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что научный руководитель Путина официально стал долларовым миллиардером.