Научный руководитель Путина официально стал долларовым миллиардером

Владимир Литвиненко, ректор Горного университета и научный руководитель Владимира Путина, стал миллиардером. По данным Forbes, его состояние 6 апреля оценивается в $1,5 миллиарда.

Литвиненко имеет более 20% акций «Фосагро» — производителя удобрений. С начала этого года акции компании выросли в 2 раза. Литвиненко участвовал в разработке «Фосагро» и за работу получил долю.

Литвиненко 4 раза подряд становился богатейшим ректором России. 3 года назад его доход составил почти 237 млн рублей.