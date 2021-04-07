Научный руководитель Путина официально стал долларовым миллиардером

Владимир Литвиненко, ректор Горного университета и научный руководитель Владимира Путина, стал миллиардером. По данным Forbes, его состояние 6 апреля оценивается в $1,5 миллиарда.
Литвиненко имеет более 20% акций «Фосагро» — производителя удобрений. С начала этого года акции компании выросли в 2 раза. Литвиненко участвовал в разработке «Фосагро» и за работу получил долю.
Литвиненко 4 раза подряд становился богатейшим ректором России. 3 года назад его доход составил почти 237 млн рублей.
Состояние ректора оценивалось в $1 млрд долларов 4 года назад. Тогда «Ведомости» посчитала 20% акций «Фосагро». Сам же Литвиненко о своих доходах не говорит.
Владимир Литвиненко возглавляет Санкт-Петербургский горный университет уже 26 лет. 23 года назад он был научным руководителем Владимира Путина, который защищал кандидатскую.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центральный банк России отозвал лицензии у двух банков.