Центральный банк России отозвал лицензии у двух банков

Центральный банк России отозвал лицензии у двух банков. Фото: Pixabay

Центральный банк России отозвал лицензии у двух банков. Фото: Pixabay

ЦБ отозвал лицензии у Геобанка, РНКО «Риб» и у Майкопбанка. Геобанк поятоянно опаздывал отражать в бухгалтерском учете расходы по сделкам. Также оказалось, что Геобанк утратил собственный капитал. Он работал проработал 29 лет.

РНКО «Риб» проработал на 2 года меньше. Он не раз нарушал законы и нормативные акты. Банк проводил непрозрачные операции, связанные с букмекерскими компаниями.

Майкопбанк проработал 31 год. Кредитная организация незаконно улучшала свои показатели и скрывала реальное положение. Она завышала стоимость своего имущества.

Геобанк и Майкопбанк являются участниками системы по страхованию вкладов. Их вкладчики получат суммы в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирный банк раскрыл список стран с долгами перед Россией.