Всемирный банк раскрыл список стран с долгами перед Россией

Всемирный банк представил данные о долгах стран перед другими государствами, включая Россию. Информация по состоянию на конец 2019 года опубликована на сайте банка.

По данным организации, порядка 30 стран задолжали России почти $30 млрд по двусторонним займам. Крупнейший долг перед РФ накопился у Белоруссии — чуть больше года назад он составлял $8,1 млрд. При этом в конце прошлого года было подписано соглашение о предоставлению Минску еще $1 млрд.

Задолженность более чем в $1 млрд перед Москвой была у Бангладеша, Венесуэлы, Индии, Вьетнама и Йемена. Сомали, Мозамбик и Эфиопия задолжали Кремлю $973 млн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минэнерго объяснили подорожание бензина при падении цены на нефть. Нефть продавалась более чем за 5000 рублей за бочку, хотя обычно она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку.