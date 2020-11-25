Депутаты просят Беглова сохранить школу в Калининском районе, а заодно раскритиковали главу администрации

Петербургские депутаты выступили с инициативой защитить от сноса здание школы №136 на улице Ольги Форш. Во время обсуждений вновь несколько раз прозвучало имя главы районной администрации Василия Пониделко.

Депутатский запрос, адресованный губернатору Александру Беглову, подготовила Галина Назарова. По ее словам, вопрос сноса школы поучил немалый резонанс среди жителей района.

Отмечается, что долгое время школа №136 находилась в адресной программе на капительный ремонт. С 2009 по 2012 годы даже были выполнены подготовительные работы, но ремонт так и не начался. Затем школу еще раз включили в план по реконструкции на 2012-2015 годы. При этом в план на 2015-2020-й год здание включать не стали, а ремонт, тем временем так и не состоялся.

В 2016-м году стало известно о том, что в Калининском районе к 2023-му году построят новую школу. В документе о сносе существующей школы ничего сказано не было.

«Действия по сносу школ противоречат реализации инновационного сценария стратегии экономического и социального развития… Главой Калининского района Пониделко данный вопрос, как и многие другие абсолютно игнорируется», — говорит автор запроса.

Как писала gazeta.spb.ru, нелюбовь к главе Калининского района Василию Пониделко объединила в петербургском ЗакСе представителей разных партий.

Так, во время предыдущего заседания его деятельность была раскритикована во время обсуждения вопроса незаконной торговли в Калининском районе. С заявлением при этом выступил и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, который не первый год критикует главу администрации Калининского района.

«Уже много раз обращались по Пониделко. Его фамилия постоянно звучит, а что толку. Это крик души и сердца Калининского района. Как потом говорить об авторитете власти», — заявил тогда Макаров.

Отметим, что в феврале этого года администрацию района обыскали правоохранители. Тогда была задержана начальница сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений районного отдела образования. Ее заподозрили в покровительстве ООО «МегаСтройСервис», от которой она могла получить восемь миллионов рублей.