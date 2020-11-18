От торговли до главы района: депутаты раскритиковали администрацию Калининского района

Петербургские депутаты обратились к губернатору Петербурга Александру Беглова с просьбой обязать администрацию Калининского принять меры по борьбе с незаконной торговлей. Особые претензии прозвучали к главе Василию Пониделко.

Так, на заседании ЗакСа в среду, 18 ноября, депутатский запрос, адресованный Беглову, представил Анатолий Дроздов. Он отметил, что местные жители давно жалуются на незаконный ларек на Гражданском проспекте, 84. За годы он сменил несколько названий, но по-прежнему остался на месте.

Депутат назвал и другую болевую точку – на Гражданском проспекте,17. Там незаконный павильон эвакуировали дважды. Дроздов в запросе также обратил внимание на проспекте Науки и Тихорецком проспекте, а также на парковку у института «Вредена» на улице Академика Байкова.

Работы администрации Калининского района коснулся и запрос депутата Галины Назаровой.

От комментария не удержался и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, который, к слову, не первый год критикует главу администрации Калининского района.

«Уже много раз обращались по Пониделко. Его фамилия постоянно звучит, а что толку. Это крик души и сердца Калининского района. Как потом говорить об авторитете власти», — высказался Макаров.

Отметим, что работу главы районной администрации Макаров публично критиковал и в прошлом году.

В феврале этого года в администрацию района с обысками приходили правоохранители. Тогда начальницу сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений районного отдела образования заподозрили в покровительстве ООО «МегаСтройСервис». Следствие считало, что чиновница получила от компании 8 млн рублей за подписание актов выполненных работ по госконтрактам на ремонт образовательных учреждений района.

К слову, Василий Пониделко руководит Калининским районом с 2016 года. Он является сыном экс-главы ГУВД Анатолия Пониделко и экс-банкира Людмилы Пониделко.