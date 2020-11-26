КСП нашла нарушения в работе Фрунзенского района на 306 млн рублей

Удалось обнаружить 778 финансовых нарушений в деятельности властей.

Контрольно-счетная палата Петербурга проверила деятельность администрации Фрунзенского района за последние два года. Больше всего вопрос было к управлению государственной собственностью, к формированию и исполнению бюджета и к использованию средств казны. В результате было обнаружено 778 финансовых нарушений на сумму 306,2 миллиона рублей. Об этом сообщает ЗакС.ру.

Так, администрация сдала в аренду 29 объектов на безвозмездной основе. Из-за этого в бюджет не поступили 113 млн рублей. Также при подготовке проекта бюджета Петербурга чиновники могли завышать потребности района, а при объявлении конкурсов завышалась начальная цена контрактов.

У КСП есть претензии к ведению бухгалтерского учета. По итогу проверки был составлен административный протокол.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Фрунзенском районе на капремонт ремонт домов потратили больше миллиарда рублей.