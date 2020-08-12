Аудиторы нашли 150 нарушений на 46 миллионов в МО «Шушары»

Контрольно-счетная палата в Петербурге подвела итоги проверки в Шушарах. В муниципальном образовании нашли нарушений на 46 миллионов рублей. При этом 39 из них – нецелевое использование средств местного бюджета.

Об этом сообщает Контрольно-счетная палата Петербурга. Палата проверяла, на что тратили бюджетные деньги с 2017-го года.

Там пояснили, что 35 миллионов местная администрация потратила на благоустройство территории, которая находилась в собственности Петербурга, физических и юридических лиц. По закону, тратить на это деньги должен собственник.

Еще больше двух миллионов потратили на пешеходные дорожки, хотя за счет местного бюджета могут проводить только текущий ремонт придомовых и дворовых территорий.

Нецелевыми расходами аудиторы назвали покупку медалей «20 лет местному самоуправлению» и софинансирование репетиций ансамблей. В отношении местной администрации составили протокол об административном нарушении.

Кроме того, администрация МО принимала и оплачивала услуги, которые не соответствовали условиям контрактов. При некоторых закупках завышалась начальная (максимальная) цена контракта.

Отчет о проверке отправили в ЗакС, Смольный и прокуратуру.