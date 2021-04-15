На 10 млрд рублей: «Севкабель Порт» показал проект развития набережной

На 10 млрд рублей: «Севкабель Порт» показал проект развития набережной
Севкабель Порт. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Создатели концепции развития береговой линии Васильевского острова в поиске инвесторов, которые готовы помочь с реализацией авторской идеи. Об этом накануне сообщает «Фонтанка».

Стало известно, что «Севкабель Порт» показал Правительству Петербурга проект развития промышленных набережных и морского порта. Его стоимость составляет примерно 10 млрд рублей.

Отмечается, что концепция «Гавань 2.0» даст возможность на берегу Финского залива создать единое деловое и культурно-туристическое пространство, которое сможет в полной мере показать морскую сторону города на Неве.

Согласно проекту, на территории в 15 га хотят организовать пешеходные и рекреационные зоны. Так, они будут идти вдоль залива на протяжении 1,25 километров.

Также в здании «Морского вокзала» рассчитывают создать четырехзвездочный отель и медиа-центр. При этом площадь Морской славы планируют насадить зеленью и организовать на ней пассажи с торговыми и досуговыми точками.

Для того, чтобы идеи авторов проекта смогли воплотить в жизнь необходимо 10 млрд рублей, которые пойдут на проектирование и строительство задуманного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы из Центрального района заметили, что на проспекте Бакунина возобновились работы по сносу исторического здания.

Василеостровский район новости СПб севкабель порт


 

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