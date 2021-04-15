Исторический дом на проспекте Бакунина продолжают сносить вопреки судебному запрету

Сегодня, 15 апреля, петербуржцы из Центрального района заметили, что на проспекте Бакунина возобновились работы по сносу исторического здания. Активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал в соцсети «ВКонтакте», каждый день на проспекте Бакунина, 33 работает специальная техника, несмотря на запрет суда.

«Ковшами закапывают и вывозят со стройки исторические кирпичи с клеймами разных производителей XIX века. Также есть свидетельства, что из этих кирпичей прокладывают дорожки для удобства проведения этих варварских работ», — поделился петербуржец.

Ранее застройщик «Петербургская строительная компания» получил разрешение на строительство многоэтажного жилого дома на данном участке. Однако неравнодушные петербуржцы подали на ПСК иск с требованием прекратить работы. Куйбышевский районный суд вынес решение о приостановке работ по сносу исторической постройки. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что книгу об исторических витражах Петроградки будут использовать при ремонте парадных.