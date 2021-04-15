Книгу об исторических витражах Петроградки будут использовать при ремонте парадных

Книга об исторических витражах Петроградки будет передана в библиотеки, а также представителям управляющих организаций жилых домов. Фото: КГИОП

Книга об исторических витражах Петроградки будет передана в библиотеки, а также представителям управляющих организаций жилых домов. Фото: КГИОП

В Петербурге презентовали книгу «Витражи Санкт-Петербурга: инвентаризация 2019-2020. Петроградский район». Книгу передадут управляющим организациям для учета при производстве ремонтных работ.

Как сообщили в комитете по охране памятников, многие витражи в исторических домах на Петроградской стороне были уничтожены при замене окон на пластиковые. Автор книги Татьяна Княжицкая рассказала, что главной задачей проекта является создание базы данных исторических витражей Северной столицы. Книга будет передана в библиотеки, а также представителям управляющих организаций жилых домов.

«Уверен, что этим мероприятием мы поставим жирную точку продолжающимся попыткам УК в ходе текущего ремонта наших жилых домов заменять витражные полотна на обычные пластиковые окна», — подчеркнул глава администрации Петроградского района Иван Громов.

Представленные в книге сведения будут вноситься в информационную систему «Объекты городской среды», в которой ведется паспортизация всего, что находится в жилых домах на Петроградке.

«Учёт витража в системе является своеобразным «режимом охраны» этого хрупкого наследия и «красным флагом» для управляющих компаний, которые обязаны корректировать программы по текущему и капитальному ремонту, сверяясь с этой системой», — добавил Громов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лепнину дома Ванюковой будет спасать подрядчик, реанимировавший изуродованный фасад дома Лидваля на Петроградке.