Женя из «Папиных дочек» рассказала о том, что съемки в сериале это были «пять лет рабства»

Российская актриса театра, кино и дубляжа Дарья Мельникова рассказала о том, как начала сниматься в кино и как вошла в состав знаменитых «дочек». Об этом Мельникова поделилась на шоу «Вечерний Ургант», когда стала гостьей очередного выпуска.

Актриса объяснила, что оказалась в ситкоме «Папины дочки» случайно. Однако это был не первый опыт юной актрисы в проекте.

Когда стало ясно, что придется ехать и проходить кастинг, то родители отпустили Дарью в Москву.

Когда девушка отправилась покорять столицу, ей только исполнилось 14 лет.

Актриса с улыбкой и приятным трепетом вспоминает судьбоносный момент в жизни.

«Я случайно попала на кастинг «Папиных дочек», там уже почти всех набрали. Мне дали мяч — и все! Пять лет рабства!», — добавила Дарья.

Напомним, что в сериале «Папины дочки» Дарья Мельникова играла спортсменку Женю Васнецову.

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