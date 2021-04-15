Актер Данила Козловский перечислил главные проблемы русских людей

Российский актёр театра и кино, кинорежиссер Данила Козловский обозначил самые главные, как ему кажется, проблемы, которые есть у русских людей. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

Для Козловского на первом месте проблема нетерпимости. Затем актер назвал консерватизм, превращающийся в заскорузлость.

«Мы плохо принимаем новое. Мы всячески начинаем с этим конфликтовать и видеть в этом врага. Это мешает быть прогрессивными», — заключил актер.

Актер также отметил, что есть возможность оставаться на стороне традиционных ценностей, однако быть толерантным и терпимым по отношению «к другим проявлениям жизни».

Также, по мнению Данилы, настоящий патриотизм — это умение прямо заявлять о своих недостатках и проблемах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер и режиссер Данила Козловский рассказал о расставании с Ольгой Зуевой.