Данила Козловский рассказал о расставании с Ольгой Зуевой

Артист признался, что поступил с экс-возлюбленной «гадко», но подробностями делиться не стал.

Актер и режиссер Данила Козловский рассказал о расставании с коллегой Ольгой Зуевой. Подробностями личной жизни он поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале «А поговорить?».

Козловский не любит обсуждать отношения с Зуевой, но на этот раз признался, что они расстались. Пока что актер не готов рассказать, по какой причине, он лишь добавил, что поступил с экс-возлюбленной «гадко».

«Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает»,

— заявил Козловский, отказываясь говорить на эту тему что-либо еще.

Артист лишь добавил, что ему непросто переживать разрыв. Известно, что Зуева довольно давно живет в Нью-Йорке вместе с дочкой, которую она родила от актера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Данила Козловский снимет фильм по сценарию молодого режиссера.