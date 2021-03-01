Данила Козловский снимет фильм по сценарию молодого режиссера

Данила Козловский снимет фильм по сценарию молодого режиссера
Данила Козловский снимет новый фильм. Фото: скриншот Instagram

Российский актер Данила Козловский снимет новый фильм по сценарию молодого режиссера.

Режиссер рассказал в своем Instagram-аккаунте, что несколько месяцев он с удовольствием знакомился с творческими работами молодых коллег, проживая множество эмоций.

«За это время мысленно я снял сотню различных полных и коротких метров, от детектива до детского кино», — заявил актер.

Главным победителем конкурса сценариев стала Яна Поляруш, на счету которой более 18 фильмов. За её работу отдали голоса все члены коллегии жюри. Проект молодого режиссёра студия «DK Entertainment» возьмёт в разработку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выход фильма Козловского «Чернобыль» отложили на весну 2021 года. Коронавирус внес изменения в сроки выхода картины.

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