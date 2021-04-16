В России летом запустят приложение для электронных копий документов

В России летом запустят приложение для электронных копий документов
Предъявлять документы, сохраненные на "ГосДоках", можно будет в виде QR-кодов. Фото: pixabay

Минцифры России анонсировало запуск мобильного приложения, в котором россияне смогут хранить документы в электронном виде «ГосДоки». Сервис заработает в июне этого года и будет работать в тестовом режиме.

Как сообщается на сайте министерства, в настоящее время многие граждане хранят цифровые копии своих документов на смартфонах, в электронной почте или в облачных хранилищах, что не совсем безопасно. Кроме того, документы нельзя обновить автоматически, проверить и предъявить для юридически значимых действий.

Предъявлять документы, сохраненные на «ГосДоках», можно будет в виде QR-кодов. Аккаунт в приложении будет привязан к учетной записи на Госуслугах. «При этом цифровые двойники документов в «ГосДоках» всегда будут актуальными», — отмечают в Минцифры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что транспортная карта «Подорожник» создаст собственное приложение.

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