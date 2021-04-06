Транспортная карта «Подорожник» создаст собственное приложение

Разработку и внедрение приложения «Подорожник» планируют в Смольном.

С помощью этого приложения пассажиры смогут выбирать или менять тариф дистанционно. Также можно будет оформить и саму карту, сообщает председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Также «Подорожник» предлагает тариф «60 минут». С помощью него можно перемещаться на разных видах транспорта. При это количество пересадок не ограничивается. В среднем длительность одной поездки в Петербурге 40 минут.

Тариф «90 минут» для трех видов транспорта будет сохранен. В будущем онлайн «Подорожник» объединят с московской «Тройкой».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снова сделают бесплатным проезд для болельщиков и волонтеров Евро-2020.