В Петербурге снова сделают бесплатным проезд для болельщиков и волонтеров Евро-2020

В Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020, три групповых и один четвертьфинальный. Фото: pixabay

В Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020, три групповых и один четвертьфинальный. Фото: pixabay

Во время футбольных матчей чемпионата Европы-2020 в Северной столице, как и во время предыдущих масштабны спортивных событий, сделают бесплатным проезд в общественном транспорте для болельщиков и волонтеров.

Об этом в среду, 24 марта, информирует комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Проезд сделают бесплатным в период с 11 июня по 11 июля на всех маршрутах, следующих до спортивных объектов, где будут проводиться матчи. Чтобы воспользоваться льготой, достаточно предъявить FAN-ID, билет на матч или электронную карту болельщиков.

При этом волонтёры, получившие кату аккредитации и соответствующий проездной билет в Центре аккредитации, могут ездить бесплатно с 10 мая по 24 июня во всем городском и пригородном общественном транспорте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на время проведения Евро-2020 на Крестовском могут ввести пропуска для автомобилистов.