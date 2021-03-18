На время ЕВРО-2020 на Крестовском острове могут ввести пропуска для автомобилистов

На время ЕВРО-2020 на Крестовском острове могут ввести пропуска для автомобилистов
Пока введение пропусков является лишь предложением. Фото: сайт стадиона "Газпром Арена"

В июне 2021 года Северная столица принимает матчи Чемпионата Европы по футболу-2020, который отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Масштабное событие может создать некоторые трудности для автомобилистов.

Согласно проекту распоряжения петербургского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, опубликованного на официальном портале антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов в четверг, 18 марта, на время проведения турнира владельцам машин, живущим или работающим на Крестовском острове, возможно, станут выдавать пропуска.

Из-за организационных требований в период чемпионата движение транспорта будет ограничено на 33 магистралях острова. Об этом упоминается в пояснительной записке в качестве аргумента для введения пропусков. Пока неизвестно, когда инициатива комитет будет рассмотрена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УЕФА решит вопрос о допуске зрителей на матчи Евро-2020 20 апреля.

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