УЕФА решит вопрос о допуске зрителей на матчи чемпионата Европы 20 апреля

УЕФА решит вопрос о допуске зрителей на матчи чемпионата Европы 20 апреля
Петербург примет четыре матча Евро-2020. Фото: pixabay

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о переносе сроков принятия решения о допуске болельщиков на матчи Евро-2020. Окончательный ответ объявят 20 апреля.

Ранее УЕФА заявил, что решение о формате допуска зрителей на матчи чемпионата Европы примут 7 апреля. При этом организация рассчитывала, что заполняемость арен на матчах будет составлять не менее 50% от общей вместимости.

По словам Чеферина, которые приводит издание Daily Record, теперь крайним сроком является 20 апреля. В этот день будет принято окончательное решение по допуску футбольных болельщиков.

«Идеальным сценарием является проведение турнира на исходных 12 стадионах, но если это невозможно, то турнир будет проводиться либо в 10, либо в 11 странах, если какой-либо из городов не сможет соответствовать требуемым условиям», — заявил глава УЕФА.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля прошлого года, но из-за пандемии проведение матчей перенсли на год. Планируется, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «100 дней до Евро-2020»: Сорокин рассказал о готовности Петербурга к турниру.

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