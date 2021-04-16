Съедобная вакцина и умерший после прививки мужчина: COVID-19 в Петербурге 16 апреля

В Петербурге продолжается кампания по вакцинации населения. Гладко идет не все – несколько человек угодили в больницу вскоре после прививки, а один и скончался.

Несмотря на то, что в Петербурге пандемия коронавируса идет на спад, жителей Северной столицы просят продолжать меры предосторожности и призывают сделать прививку от COVID-19.

Как писала ранее Gazeta.SPb, полный цикл вакцинации завершили 325 тысяч человек. Всего прививку сделали 471,5 тысяч человек. К слову, по состоянию на 15.04 число новых случаев заражения незначительно выросло, а количество госпитализаций и активных больных, наоборот, уменьшилось на 20% и 3%.

Вакцинация в Петербурге проходит не так гладко, как хотелось бы. Несколько человек вскоре после прививки угодили в больницу. Речь идет о пациентах, которых вакцинировали «ЭпиВакКороной» и «Спутником V». Отмечалось, что госпитализация была краткосрочной.

«После завершенной иммунизации, через 21 день после введения второго компонента, в петербургские госпитали не госпитализировался ни один пациент с тяжелой формой. И ни один из них не скончался», — рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Отметим, что после вакцинации первым компонентом препарата от коронавируса скончался блокадник. Смерть наступила вскоре после инъекции в течение часа. Точную причину смерти еще предстоит установит судмедэксперты.

Петербургские ученые, между тем, озадачились созданием съедобной антиковидной вакцины. Разработкой занимаются ученые петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ). Исследователи обещают, что вакцина по вкусу будет напоминать ряженку.

На завершение исследований ученым нужно 200-220 млн рублей, сейчас ищут возможности привлечения финансирования.