Пожилой петербуржец умер в течение часа после вакцинации от коронавируса

В Петербурге блокадник умер после вакцинации первым компонентом препарата от коронавируса. Смерть наступила вскоре после инъекции.

Это произошло в четверг, 15 апреля. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, 80-летний пенсионер скончался в течение часа после прививки. После введения первого компонента антиковидной вакцины он провел под наблюдением медиков положенные полчаса. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Случай смерти после вакцинации рассмотрят на иммунологической комиссии. Информацию о летальном исходе передали в управление Роспотребнадзора и Росздравнадзор.

Какой именно вакциной привился пенсионер, не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге несколько вакцинированных против ковид-19 умерли.