Полиция раскрыла прошлогоднее преступление в Щеглово

В поселке Щеглово у дома 83 полиция задержала ранее неоднократно судимого 29-летнего неработающего мужчину. 15 апреля в 08:40 в поселке Рахья у д. 3 по Ленинградскому шоссе в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего неработающего мужчину. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее в полицию Всеволожского района поступило сообщение о грабеже в отношении 48-летнего неработающего гражданина. Было установлено, что 15 июня прошлого года около 17:30 в поселке Щеглово возле Щегловской усадьбы у д. 90 на заявителя и его 59-летнего неработающего брата напали двое неизвестных. Избив заявителя, нападавшие забрали у его брата 3 000 рублей, затем, оттащив его к банкомату у дома 29 заставили обналичить 14 500 рублей, после чего с места происшествия скрылись. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге загорелись 2 машины.