В Выборге загорелись 2 машины

Из-за возгорания у «Киа Спортейдж» выгорел моторный отсек, «Мерседес» выгорел полностью. Пострадавших нет. Общая сумма ущерба составила 3.450.000 тысяч рублей. Полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Полицией приняты меры к розыск и задержанию злоумышленников.

Ранее 15 апреля в полицию Выборгского района поступило сообщение от пенсионерки 1956 года рождения о том, что в г. Выборг у дома 20 по улице Гагарина горят два автомобильных средства. Полицией обнаружено два автомобиля: «Киа Спортейдж», принадлежащий мужчине 1989 года рождения, «Мерседес Бенц» принадлежащий 43-летней женщине.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка «заминировала» свою квартиру на Таврической и попала в полицию. При женщине нашли телефон «Самсунг», по которому она звонила.