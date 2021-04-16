Петербурженка «заминировала» свою квартиру на Таврической и попала в полицию

Петербурженка "заминировала" свою квартиру на Таврической. Фото: google.maps

Петербурженка "заминировала" свою квартиру на Таврической. Фото: google.maps

В Центральном районе полиция открыла уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте террориста в отношении 52-летней горожанки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в среду, 14 апреля, в полицию позвонила женщина и сообщила, что квартира дома №7 по Таврической улице заминирована. На следующий день оперативники явились в указанную квартиру и задержали ее хозяйку.

Отмечается, что женщина, находясь в своей квартире, совершила заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, который мог бы повлечь за собой гибель людей.

При женщине нашли телефон «Самсунг», по которому она звонила. Возбуждено уголовное дело. Петербурженку отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволжске пришли чинить домофон и украли деньги.