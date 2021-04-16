Во Всеволжске пришли чинить домофон и украли деньги

Работы по замене домофона не были выполнены. Фото: Baltphoto

Работы по замене домофона не были выполнены. Фото: Baltphoto

В полицию обратился пенсионер 1949 года рождения, пенсионер, проживающий по улице Плоткина 3, с заявлением о том, что 7 января около 16:00 двое неизвестных мужчин, представившись работниками ТСЖ, под предлогом установки домофона получили 25 000 рублей.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, после ухода неизвестных было обнаружено, что с его банковской карты ПАО «Сбербанк» было списано 27 000 рублей. Работы по замене домофона не были выполнены.

Сумма ущерба составила 52 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Бокситогорске и Выборге изнасиловали девочек. Мужчина 1997 года рождения изнасиловал в Бокситогорске девочку 2006 года рождения. Вчера вечером злоумышленник был задержан. Неизвестный преступник изнасиловал девочку 2004 года рождения.