В Ленобласти задержали подозреваемую в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетними

Полиция направила ходатайство в суд об избрании в меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: pixabay.com

Полиция направила ходатайство в суд об избрании в меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: pixabay.com

Полиция задержала жительницу Москвы 1976 г.р. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.242.1 УК РФ.

Подозреваемая, в одной из соцсетей, распространяла и демонстрировала порнографические материалы с изображением детей, сделанные в палаточном лагере в Приозерского района Ленобласти.

Сейчас женщину задержали органы в порядке ст.91 УПК РФ. В скором времени ей предъявят обвинение. Полиция направила ходатайство в суд об избрании в меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следдействия, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия, из-за которых совершили преступление. Следствие продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция раскрыла прошлогоднее преступление в Щеглово. Ранее в полицию Всеволожского района поступило сообщение о грабеже в отношении 48-летнего неработающего гражданина