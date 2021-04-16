Алла Пугачева озвучила свою «вредную» привычку на день рождения

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева рассказала о своей «вредной» привычке, которую совершает ежегодно, в день своего рождения.
Напомним, что 15 апреля Примадонна российской эстрады отпраздновала свое 72-летие. Первыми ринулись поздравлять Аллу Борисовну ее дети — Гарри и Лиза.
Школьники сделали для мамы открытки и подарили букеты цветов.
В связи с этим праздником давным давно Алла Пугачева не изменяет своей традиции. Она балует себя «вредными» пирожками, которые ела еще в детстве. Этой милой традицией поделился супруг Пугачевой телеведущий Максим Галкин. Он рассказал об этом в социальных сетях в Instagram.
Муж Примадонны добавил, что каждый год супругу балуют «вредными», но очень вкусными пирожками.
Галкин показал поклонникам аппетитное блюдо с «запрещенной» едой.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певице Алле Пугачевой пришлась по душе песня Манижи «Русская женщина».