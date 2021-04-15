Певице Алле Пугачевой пришлась по душе песня Манижи

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева рассказала, что думает о Маниже и ее песне «Русская женщина», которую она исполнит на «Евровидение» в этом году. Своим мнением Примадонна поделилась на YouTube-шоу «Музыкалити».

В рамках ток-шоу ведущий Максим Галкин включил скандальную композицию «Русская женщина» Манижи. Пугачева послушала песню и сразу объяснила, что знает этот трек и его исполнителя. При этом звезда качала головой и улыбалась, что говорит о том, что Примадонне понравилась песня.

Пугачева заметила, что ей нравится молодая певица Манижа, потому как цельных личностей не так много. А последняя, согласно мнению Аллы Борисовны, отличается характером и харизмой.

Помимо этого, по душе Примадонне пришлось и текст, и смысл «Русской женщины». Пугачева объяснила, что композиция идеально подходит для «Евровидения».

Также Народная артистка заключила, что начинать текст стоило бы с несколько других строк.

«Знаешь, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все». Вот такой текст было бы замечательно», — заявила Пугачева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица Манижа, которая представит Российскую Федерацию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», призналась, что до нее неоднократно домогались.