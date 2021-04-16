В Петербурге на Синопской набережной случилась пробка благодаря саммиту глав парламентов СНГ

В Петербурге на Синопской набережной произошла большая пробка, на которую повлиял саммит глав парламентов Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что самая непростая ситуация от проспекта Бакунина.

Петербуржцы встали в пробке на Синопской набережной. По некоторым данным на этом сказалось заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Известно, что около 17 часов вечера сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение в центре города.

Движение ограничили от Большеохтинского моста в сторону Смольного.

Затор был замечен с моста Александра Невского.

Автолюбители в «Яндекс.Пробках» сообщали, что дорогу перекрыли. Причины ограничения движения обозначены не были. Однако предупредили сразу, это надолго.

Так, в Таврическом дворце, который находится рядом с Синопской набережной, проходят заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Интересно, что это первое собрание глав парламентов стран СНГ в Петербурге после начала пандемии коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице на данный момент нельзя спуститься в метрополитен, зайдя в вестибюль «Садовой».