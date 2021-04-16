В Петербурге закрыта на вход станция метро «Садовая»

В Северной столице на данный момент нельзя спуститься в метрополитен, зайдя в вестибюль «Садовой». Об этом сообщается в социальной сети Организатора перевозок Петербурга.
Станция «Садовая» пятой линии Петербургского метрополитена, также известная как Фрунзенско-Приморская или фиолетовая ветка закрыта на вход.
Сообщается, что станцию закрыли только на вход в связи с остановкой второго эскалатора. В него попал посторонний предмета.
При этом первый эскалатор находится на капитальном ремонте, а третий эскалатор работает только на подъем. «Организатор перевозок» рекомендует добираться наземным транспортом.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в метро Петербурга повесят карты с указанием мест для занятий спортом. При этом, когда именно карты появятся в подземке – не уточняется.