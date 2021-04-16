В Петербурге закрыта на вход станция метро «Садовая»

В Петербурге закрыта на вход станция метро &#171;Садовая&#187;
В Петербурге закрыли станцию метро "Садовая". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице на данный момент нельзя спуститься в метрополитен, зайдя в вестибюль «Садовой». Об этом сообщается в социальной сети Организатора перевозок Петербурга.

Станция «Садовая» пятой линии Петербургского метрополитена, также известная как Фрунзенско-Приморская или фиолетовая ветка закрыта на вход.

Сообщается, что станцию закрыли только на вход в связи с остановкой второго эскалатора. В него попал посторонний предмета.

При этом первый эскалатор находится на капитальном ремонте, а третий эскалатор работает только на подъем. «Организатор перевозок» рекомендует добираться наземным транспортом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в метро Петербурга повесят карты с указанием мест для занятий спортом. При этом, когда именно карты появятся в подземке – не уточняется.

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