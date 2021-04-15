В метро Петербурга повесят карты с указанием мест для занятий спортом

Когда именно карты появятся в подземке – не уточняется.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 апреля, состоялась пресс-конференция, посвященная привлечению населения к занятиям физкультурой и спортом. Директор Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района Антон Соловьев заявил, что на станциях петербургской подземки появятся карты, на которых будут указаны места для занятий спортом. Об этом сообщает NevaSport.

Это позволит горожанам лучше ориентировать в городе, а также они смогут узнать о новых для себя местах и возможностях. Соловьев отметил, что во время пандемии коронавируса многие занятия центра проходили в онлайн-режиме – к ним присоединялись до пяти миллионов человек. Он считает, что подобные тренировки можно проводить и после снятия ограничений.

Одни из главных проблем подобных центров в том, что не всегда хватает мест для занятий, а также мало информационной поддержки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских центрах спорта ежегодно занимаются по 90 тысяч человек.