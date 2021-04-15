В петербургских центрах спорта ежегодно занимаются по 90 тысяч человек

Систематически выделяют время на спорт шесть тысяч местных жителей.

Центры физкультуры и спорта в районах Санкт-Петербурга притягивают ежегодно около 90 тысяч человек в год. Из них шесть тысяч занимаются регулярно и систематически. Об этом сегодня, 15 апреля, пишет NevaSport.

Директор Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района Антон Соловьев заявил, что со времен советского союза люди стали меньше времени уделять занятиям спортом. Их количество снизилось примерно в два раза. Он также добавил, что есть проблема с низкими зарплатами инструкторов, которые получают по 18 тысяч рублей.

Одной из проблем центров также назвали нехватку мест для занятий и информационной поддержки. Некоторые граждане даже не знают, какие есть центры и какие у них возможности.

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