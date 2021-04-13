Женская сборная РФ по футболу пробилась в финал Евро-2022

Женская сборная РФ по футболу пробилась в финал Евро-2022
Матчи пройдут с 6 по 31 июля в Англии. Фото: unsplash

Женская сборная России по футболу завершила игру с командой Португалии ничьей и вышла в финальную часть чемпионата Европы-2022.

Первый матч россиянок и португальской сборной завершился со счетом 1:0 в пользу российских футболисток. Ответный стыковой матч за право поехать на Евро-2022 прошел во вторник в Москве, он завершился ничейным результатом.

Российская женская сборная в шестой раз в истории будет играть на чемпионате Европы по футболу. Чемпионат среди женских сборных должен был пройти в 2021 году, однако из-за пандемии его решили перенести на 2022 год.

Матчи пройдут с 6 по 31 июля в Англии. Дата жеребьевки финальной стадии станет известна позднее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодежная сборная России разгромила Исландию в первом матче чемпионата Европы.

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