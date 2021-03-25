Молодежная сборная России разгромила Исландию в первом матче чемпионата Европы

Молодежная сборная России разгромила Исландию в первом матче чемпионата Европы
Российская молодёжка обыграла Исландию в первом матче Евро-2021. Фото: rfs.ru

Футболисты молодежной сборной России разгромили национальную команду Исландии в первом матче финального раунда Евро-2021.

Матч прошел в венгерском Дьере и завершился со счетом 4:0 в пользу российской команды. В составе российской сборной голы забросили Фёдор Чалов, реализовавший пенальти на 31-й минуте, а также Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров, отличившиеся на 42-й, второй компенсированной к первому тайму и 52-й минутах с передач Чалова.

У сборной Исландии отличился Свейнн Гудьонсен, который забил на 59-й минуте.

Следующий матч состоится 28 марта. Россияне сыграют с французами, а 31 марта — с датчанами. В 1/4 финала попадут две лучшие сборные из квартета. Плей-офф турнира пройдет с 31 мая по 6 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России накануне, 24 марта, успешно провела стартовый матч по футболу с командой Мальты. Игра завершилась со счетом 3:1. Личную победу празднует и Артем Дзюба, вернувшийся в состав сборной и завоевавший вновь от болельщиков звание «красавчика».

Евро-2021 исландия молодежная сборная россии


 

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