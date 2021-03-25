Теперь – Словения: как Дзюба снова стал «красавчиком» и опечалил болельщиков сборной Мальты

Сборная России накануне, 24 марта, успешно провела стартовый матч по футболу с командой Мальты. Игра завершилась со счетом 3:1. Личную победу празднует и Артем Дзюба, вернувшийся в состав сборной и завоевавший вновь от болельщиков звание «красавчика».

К игре против Мальты в стартовый состав российской сборной вернулись Артем Дзюба и Александр Головин. Зенитовец и открыл счет в мате. Мяч в воротах Мальты, посланный Дзюбой, оказался уже в середине первого тайма. Под конец еще один гол забил Марио Фернандес.

Во втором тайме Мальта уменьшила разрыв в счете, но перед окончанием матча еще один мяч в ворота сборной соперника отправила Александр Соболев.

Матч, впрочем, оставил у болельщиков двоякое впечатление. Первый тайм прошел с явным давлением россиян. Во втором же футболисты национальной сборной позиции сдали – Мальта прочно завладела мячом, переигрывая россиян. Шансы забить еще у островитян были, но своим преимуществом они, к счастью для российской сборной, не воспользовались.

После матча тренер сборной Станислав Черчесов признал: игрой он доволен не до конца. Причину он увидел, в том числе в том, что Головин и Алексей Миранчук не провели со сборной тактических тренировок.

Для многих болельщиков важным в матче стало возвращение Артема Дзюбы. После скандала со слитым в Сеть интимным видео футболиста Черчесов принял решение не вызывать форварда на заключительные матчи 2020-го года.

Отметим, что, забив гол в прошедшем накануне матче, он вышел на второе место по голам за сборную России. Лучшим бомбардиром по-прежнему остается Александр Кержаков, на счету которого – 30 голов.

Социальные сети заполнили и комментарии опечаленных болельщиков Мальты.

«Мне грустно. Очень грустно. Недоволен результатом. Мальта сыграла очень смело, но вратарь наделал детских ошибок», — заметил один из фанатов.

Теперь сборная Россия встретится со Словенией в рамках отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022. Игра пройдет в субботу, 27 марта, в Сочи.

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