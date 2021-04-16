Экс-редактор «Невских новостей» возглавит «Московский комсомолец» в Петербурге

Экс-редактор «Невских новостей» возглавит «Московский комсомолец» в Петербурге
Шабаршин планирует развивать в первую очередь интернет-версию газеты. Фото: Pixabay

Тимофей Шабаршин убежден, что у издания есть много перспектив для развития.

Бывший главный редактор «Невский новостей», журналист Тимофей Шабаршин возглавит «Московский комсомолец» в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал в Telegram-канале «Алло, редакция».

Известно, что свой пост Шабаршин займет 17 мая 2021 года. Редактор отметил, что «полноценно возвращается в СМИ» и теперь будет заниматься газетой и сайтом «Московского комсомольца». Он объяснил, что решение о его назначении на пост принял владелец бренда. Также Шабаршин добавил, что не знает, какова дальнейшая судьба руководителя информационной группы «Кросс-медиа» (теперь Медиа-СПБ) Алексея Разоренова.

Редактор пояснил, что решил вернуться в СМИ, так как ему нравится эта работа. Он уверен, что сможет привнести что-то новое в «Московский комсомолец», потому что видит его большие перспективы.

Шабаршин намерен развивать интернет-версию издания – он собирается делать все, чтобы она заняла топовые позиции на рынке Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что редактор «Медиазоны», арестованный на митинге, пожаловался на плохое самочувствие.

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