Родители учеников петербургской школы №777 выступили против массового набора

Они считают, что в учреждении должны учиться только одаренные дети.

Родители учеников Инженерно-технической школы №777 Приморского района раскритиковали массовый набор детей в учреждение. Своим негодованием они поделились в разговоре с изданием «Фонтанка».

Они отмечают, что уже обратились в комитет по образованию с просьбой не допустить ситуации, когда в элитную школу будут набирать всех, вне зависимости от талантов и знаний. Родители выступают за сохранение «отсева», когда в учреждение попадают только одаренные дети. Петербуржцы не хотят, чтобы школа №777 стала обычным образовательным учреждением.

Напоминаем, что скандал вокруг школы начался с того, что от нее открепили 11 ближайших домов. После многочисленных жалоб ситуацию исправили, но количество недовольных не уменьшилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мест нет: жители Приморского района подают петицию на имя Матвиенко из-за школы №777.