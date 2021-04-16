Чиновники посоветовали жителям Купчино взяться за благоустройство зеленых зон

Политики обратились к активистам, которые отстаивают сквер на Дундича.

Чиновники Фрунзенского района прокомментировали возмущения местных жителей по поводу сквера на Дундича. Они посоветовали горожанам заняться благоустройством зеленых зон и отправиться к муниципалам. Об этом 16 апреля пишет «Фонтанка».

Петербуржцы просили у властей разбить сквер на Олеко Дундича, после чего им предоставили восемь адресов, где можно проводить время. По ним горожане нашли автостоянки, магазин и детские площадки, но никак не места для прогулок.

В администрации Фрунзенского района отмечают, что сейчас некоторые зеленые зоны выглядят непрезентабельно, потому что травма еще не зеленая, а почва сырая.

«Если жители проявят такую же инициативу насчет данных скверов и обратятся в соответствующие муниципальные образования, то ситуация, естественно, изменится»,

— считают чиновники.

Также они посоветовали заняться благоустройством территорий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после просушки открылись еще четыре сквера в Петербурге.