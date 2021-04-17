Ягудин запретил Бузовой петь на шоу «Ледниковый период»

Ольга Бузова вышла на подиум премии "Жара" в необычном платье. Фото: скриншот instagram

Ольга Бузова вышла на подиум премии "Жара" в необычном платье. Фото: скриншот instagram

Участница «Ледникового периода» и певица Ольга Бузова захотела исполнить песню после выступления в шоу Ильи Авербуха в Петербурге, но ее попросили этого не делать.

После своего проката с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым телеведущая обратилась к зрителям. Она поблагодарила зрителей, а после заявила, что может спеть. Но в планы певицы вмешался ведущий шоу «Ледниковый период».

«Нет, не нужно, Ольга»,- ответил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

После этого, партнеры по фигурному катанию покинули лед.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что думает об участии Бузовой в проекте «Ледниковый период».