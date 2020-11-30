Навка рассказала, что думает об участии Бузовой в проекте «Ледниковый период»

Она отметила, что работоспособности певицы можно позавидовать.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что думает о певице Ольге Бузовой. Своим мнением она поделилась в Instagram. Она отметила, что до программы не была знакома с артисткой лично. Бузова смогла оставить о себе хорошее впечатление у спортсменки: она назвала ее девушкой адекватной и невероятно трудолюбивой. Навка считает, что певицей сложно не восхищаться.

Она добавила, что Бузовой фигурное катание давалось сложнее, чем остальным участникам проекта, но ее работоспособность сделала свое дело.

«Хочу отметить, что фигурное катание, на мой взгляд, дается ей тяжелее всех остальных участников, но ее работоспособность, упорство и азарт привело к финалу»,

— подписала публикацию Навка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Авербух объяснил, почему Бузова все еще в «Ледниковом периоде». Он согласен с тем, что артистка не со всеми задачи справляется идеально.