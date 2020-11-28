Авербух объяснил, почему Бузова все еще в «Ледниковом периоде»

Он согласен с тем, что артистка не со всеми задачи справляется идеально.

Наставник проекта «Ледниковый период» Илья Авербух объяснил, почему певица Ольга Бузова все еще принимает в нем участие. В интервью с Василием Коновым на его YouTube-канале он согласился с мнением, что артистке непросто даются тренировки и выступления на льду.

Авербух назвал Бузову бойцом и добавил, что она не собирается сдаваться. Он уважает певицу за сильный характер. Напоминаем, что недавно артистку номинировали на выгон, но поклонники сделали все, чтобы Бузова и ее партнер Соловьев остались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты раскритиковали Бузову за «старческий» живот. Певица выложила снимок, на котором хвастается прессом, но далеко не все поставили «лайк».